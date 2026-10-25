Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Alaves azken unean erori da Riazorren (2-1)
Andrea Estebanen taldeak markagailuan aurrea hartu du Carmen Sobronek lehen zatian falta jaurtiketa baten bidez gola sartu ostean. Hala ere, Laia Parerari ateratako txartel gorriak neurketaren norabidea aldatu du azken minutuetan. Coruñako taldeak jokalari bat gehiagorekin jokatzeko egoera baliatu du Milleneren golaren bidez berdinketa lortzeko. Hamar minutuko luzapenaren ostean, Lucía Pardok garaipenaren gola sartu du azken jokaldian. Kolpe gogorra izan da talde arabarrarentzat; izan ere, Mendizorrotzatik kanpo puntuak ihes egiten utzi ditu berriro ere.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Mañas: “Denbora gehiagorekin, garaipena lortuko genuen"
ZUZENEAN
Duela min.
Mañasek puntu bat lortu du Alavesentzat Malagaren aurka (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchez Flores: “Joera aldatzeko beharra dugu; iraganeko akatsak ekarri ditugu”
ZUZENEAN
Duela min.
Quique Sanchez Flores: “Jokaldi batzuetan dugun irmotasun falta aztertu behar dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek garesti ordaindu ditu Celtaren aurka egindako akatsak (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek bana berdindu du Sevillaren aurka Mendizorrotzan (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Quique Sanchez Flores, Celtaren aurkako partidaren atarian: “Zazpigarren gaude, eman diezaiogun garrantzia daukagunari"
ZUZENEAN
Duela min.
Jonny Otto, Celta-Alaves partidaz: “Ez dugu irabazteko beharra, baina bai konbentzimendua”
ZUZENEAN
Duela min.
Alaves Atletico baino gutxiago izan da Mendizorrotzan (1-2)
Gehiago ikusi