F MOEVE LIGA
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Alaves azken unean erori da Riazorren (2-1)

Iragarkia
DEPOR ALAVES 25-10
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Andrea Estebanen taldeak markagailuan aurrea hartu du Carmen Sobronek lehen zatian falta jaurtiketa baten bidez gola sartu ostean. Hala ere, Laia Parerari ateratako txartel gorriak neurketaren norabidea aldatu du azken minutuetan. Coruñako taldeak jokalari bat gehiagorekin jokatzeko egoera baliatu du Milleneren golaren bidez berdinketa lortzeko. Hamar minutuko luzapenaren ostean, Lucía Pardok garaipenaren gola sartu du azken jokaldian. Kolpe gogorra izan da talde arabarrarentzat; izan ere, Mendizorrotzatik kanpo puntuak ihes egiten utzi ditu berriro ere.

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