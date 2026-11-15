Euskal Selekzioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jagoba Arrasatek Sanceti egindako kritikei erantzun die: “Oihanek sentitzen duenari hitzak jarri zizkion, oso modu naturalean eta inorekin sartu gabe"

Iragarkia
Jagoba Arrasate prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Jagoba Arrasate, Euskal Selekzioko entrenatzailea. Irudia: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jagoba Arrasatek Oihan Sancetek Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde egindako adierezpenengatik jasotako kritikei erantzun die. 

Euskal Selekzioak eta Venezuelak San Mamesen jokatu zuten partidaren osteko prentsaurrekoan horri buruz galdetuta, Berriatuko entrenatzaileak esan zuen sortutako "polemika" ulertzen zuela, baina sarritan, iritzia emateko orduan, "informazioa edo beste zer edo zer" falta izaten dela gaineratu zuen. 

Jagoba Arrasate Oihan Sancet Euskal Selekzioa Futbola

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X