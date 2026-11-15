F Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

ZUZENEAN | Reala vs Athletic

Iragarkia
Futbola F Liga Reala vs Athletic
18:00 - 20:00
egun
ordu
minutu
segundo
Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea
Futbola F Liga Reala vs Athletic
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jarraitu zuzenean F Moeve Ligako 11. jardunaldiari dagokion Reala vs Athletic derbiaren emanaldia.

Futbola Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X