EUSKAL SELEKZIOA - VENEZUELA
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Zubeldia: “Partida erakusleiho gisa erabili behar dugu, beste selekzioek ikus dezaten maila handia dugula”

Iragarkia
Igor Zubeldia - Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioko jokalariak gaur elkartu dira lehen entrenamendurako, tartean, Zubeldia eta Sancet. Hor egoteaz harro sentitzen dira biak, taldea “ilusio handiarekin” dagoela adierazi dute eta larunbatean beraien mailarik onena ematea espero dute.

Euskal Selekzioa Futbola San Mames Oihan Sancet

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