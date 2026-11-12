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Zubeldia: “Partida erakusleiho gisa erabili behar dugu, beste selekzioek ikus dezaten maila handia dugula”
Euskal Selekzioko jokalariak gaur elkartu dira lehen entrenamendurako, tartean, Zubeldia eta Sancet. Hor egoteaz harro sentitzen dira biak, taldea “ilusio handiarekin” dagoela adierazi dute eta larunbatean beraien mailarik onena ematea espero dute.
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