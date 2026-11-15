Reala vs Athletic (1-4)
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Cecilia: “Kolpe handia izan da taldearentzat"

Iragarkia
Cecilia Marcos
18:00 - 20:00
Cecilia Marcos, jugadora de la Real. Foto: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realeko jokalariak Athleticen aurka jasandako porrotaz hitz egin du (1-4) F Moeve Ligako 11. jardunaldian Anoetan jokatutako euskal derbian. Lehen zatian jasotako hiru golek min egin dietela nabarmendu du.

Futbola Real Sociedad Euskal Derbia Moeve F Liga

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