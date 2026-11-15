Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Cecilia: “Kolpe handia izan da taldearentzat"
Realeko jokalariak Athleticen aurka jasandako porrotaz hitz egin du (1-4) F Moeve Ligako 11. jardunaldian Anoetan jokatutako euskal derbian. Lehen zatian jasotako hiru golek min egin dietela nabarmendu du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Gol zaparrada eta berdinketa Zubietan (2-2)
ZUZENEAN
Duela min.
Egiguren: “Emozioak kudeatu eta gugan zentratu behar gara"
ZUZENEAN
Duela min.
Final-laurdenetarako sailkapena lorpen “ikaragarria" dela nabarmendu dute Gorka Alvarezek eta Maria Molinak
ZUZENEAN
Duela min.
Realak Fenerbahçe gainditu du Istanbulen, eta final-laurdenetan da (0-2)
ZUZENEAN
Duela min.
Aramburu: “Erronka polita dugu talde handi baten aurka, eta selekzio bezala hazten jarraitzeko erabiliko dugu”
ZUZENEAN
Duela min.
Barrenek lesio “larria” du, eta ebakuntza egingo diote
ZUZENEAN
Duela min.
Realak bi goleko errentarekin lur hartu du Istanbulen, final-laurdenetarako txartela lortzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Sanse jaitsiera postuetatik atera da, Sabadellen lortutako puntuarekin (0-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Gorka Alvarez, Fenerbahçeri buruz: “Horrelako futbol-zelai batean jokatzea oso motibagarria da"
Gehiago ikusi