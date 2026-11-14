EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA
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Einar Galilea, Unai Gomez eta Jagoba Arrasate: “Pausuak ematen jarraitu behar dugu”

Iragarkia
UNAI GOMEZ EUSKAL SELEKZIOA
18:00 - 20:00
Einar Galilea, Unai Gomez eta Jagoba Arrasate, partidaren ostean. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioak eta Venezuelak San Mamesen jokatutako partidak emozio berezia piztu du. Norgehiagokaren amaieran, Jagoba Arrasate entrenatzaileak eta Einar Galilea zein Unai Gomez jokalariek partidaren bereziaz hitz egin dute, baita Euskal Selekzioaren ofizialtasunaz ere. 

Futbola Euskal Selekzioa Jagoba Arrasate

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