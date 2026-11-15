REAL VS ATHLETIC
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Athleticek garaipen borobila lortu du Anoetako derbian (1-4)

Iragarkia
GOL DERBI SARA ORTEGA
18:00 - 20:00
Athleticek mendean hartu du Reala.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zuri-gorriek Reala mendean hartu dute Moeve F Ligako 11. jardunaldian. Ane Azkona izan da neurketako protagonista, bi gol sartu baititu; Sara Ortegak eta Clara Pinedok ere gol bana sartu dute. Realaren golegilea Sonya Keefe izan da.

Futbola Real Sociedad Athletic Club Euskal Derbia Moeve F Liga

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