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Athleticek garaipen borobila lortu du Anoetako derbian (1-4)
Zuri-gorriek Reala mendean hartu dute Moeve F Ligako 11. jardunaldian. Ane Azkona izan da neurketako protagonista, bi gol sartu baititu; Sara Ortegak eta Clara Pinedok ere gol bana sartu dute. Realaren golegilea Sonya Keefe izan da.
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