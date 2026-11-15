Athleticek nagusitasunez irabazi du Anoetako euskal derbia (1-4)
Zurigorriak nagusitu dira F Moeve Ligako 11. jardunaldian Ane Azkonak eta Sara Ortegak eta Clara Pinedok sartutako golei esker. Sonya Keefek sartu du Realaren gol bakarra.
Reala baloiaren jabe egin da hasieratik, eta agintea hartu du. Nerea Eizagirrek izan du etxekoen lehen aukera argia 13. minutuan, baina buruz egindako errematea langatik gora joan zaio. Handik gutxira, Ane Elexpuruk Arrularen atea arriskuan jarri du Athleticen kontraeraso azkar batean. 19. minutuan, Laura Caminok txartel horia ikusi du Daniela Agoteri egindako faltagatik. Minutu bat geroago, Sara Ortegak aurretik jarri ditu zuri-gorriak, area kanpotik egindako jaurtiketa bikainarekin. Arrula aurreratuta ikusi eta gainetik gainditu du atezaina (0-1).
Realak erantzuten hasi da, eta hainbat aukera izan ditu berdinketa lortzeko. Cecilia Marcosen eta Ainoa Camponaren saiakerak, ordea, Adriana Nanclares atezainak gelditu ditu. Donostiarrak hobeto jokatzen zeudenean iritsi da Athleticen bigarren gola: Ane Azkonak 36. minutuan sartu du, area barruan egindako errematearekin. Hiru minutu geroago, berriro helarazi du baloia Realaren atera, Sara Ortegaren erdiraketa buruz errematatuta (0-3). Atsedenaldiaren aurretik, Nerea Eizagirrek eta Cecilia Marcosek gola bilatu dute, baina Nanclaresek ondo erantzun die.
Aldageletatik bueltan, Realak lehenbailehen murriztu nahi izan du aldea, eta berehala lortu du. 50. minutuan, Cecilia Marcosek ezker hegaletik egindako erdiraketa sareetara bidali du Sonya Keefek (1-3). Txuri-urdinek partidari berriro heltzeko aukera zutenean, ordea, Clara Pinedok kolpe berria eman die. Athleticen jokalariak jaurtiketa bikaina egin du 56. minutuan, markagailua 1-4koa jartzeko.
Hortik aurrera, Athleticek neurketaren kontrola hartu du, eta Realari zailtasunak jarri dizkio erasoa jotzeko. Donostiarrek ez dute etsi, eta Nerea Eizagirrek hainbat aukera izan ditu aldea murrizteko, baina Nanclares atezainarekin egin du topo. Realak penaltia eskatu du 82. minutuan, baina VARak ez du zigorrik adierazi. Luzapenean, Maite Valerok txartel horia ikusi du. Azken minutuetan etxekoek egindako ahaleginak gorabehera, markagailua ez da gehiago mugitu, eta Athleticek garaipen handia lortu du Anoetan (1-4).