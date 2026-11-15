Jagoba Arrasate respondió a las críticas recibidas por Oihan Sancet por hacer público su deseo de que la Euskal Selekzioa pueda ser oficial y competir algún día en un Mundial.

Preguntado por ello en la rueda de prensa posterior al partido que enfrentó a la Euskal Selekzioa con Venezuela en San Mamés, el entrenador de Berriatua explicó que entendía "la controversia" pero que "a veces no tenemos información o nos faltan otras cosas".