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Jagoba Arrasate responde a las críticas a Sancet: “Oihan puso palabras a lo que siente de forma muy natural, sin meterse con nadie"
Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasateren adierazpenak Oihan Sanceten aurkako kritiken inguruan
Jagoba Arrasate respondió a las críticas recibidas por Oihan Sancet por hacer público su deseo de que la Euskal Selekzioa pueda ser oficial y competir algún día en un Mundial.
Preguntado por ello en la rueda de prensa posterior al partido que enfrentó a la Euskal Selekzioa con Venezuela en San Mamés, el entrenador de Berriatua explicó que entendía "la controversia" pero que "a veces no tenemos información o nos faltan otras cosas".
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