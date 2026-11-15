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Jagoba Arrasate responde a las críticas a Sancet: “Oihan puso palabras a lo que siente de forma muy natural, sin meterse con nadie"

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Jagoba Arrasate prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Jagoba Arrasate, entrenador de la Euskal Selekzioa. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasateren adierazpenak Oihan Sanceten aurkako kritiken inguruan
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Última actualización

Jagoba Arrasate respondió a las críticas recibidas por Oihan Sancet por hacer público su deseo de que la Euskal Selekzioa pueda ser oficial y competir algún día en un Mundial. 

Preguntado por ello en la rueda de prensa posterior al partido que enfrentó a la Euskal Selekzioa con Venezuela en San Mamés, el entrenador de Berriatua explicó que entendía "la controversia" pero que "a veces no tenemos información o nos faltan otras cosas".

Jagoba Arrasate Oihan Sancet Euskal Selekzioa Fútbol

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