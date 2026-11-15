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Jagoba Arrasatek Sanceti egindako kritikei erantzun die: “Oihanek sentitzen duenari hitzak jarri zizkion, oso modu naturalean eta inorekin sartu gabe"
Jagoba Arrasatek Oihan Sancetek Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde egindako adierezpenengatik jasotako kritikei erantzun die.
Euskal Selekzioak eta Venezuelak San Mamesen jokatu zuten partidaren osteko prentsaurrekoan horri buruz galdetuta, Berriatuko entrenatzaileak esan zuen sortutako "polemika" ulertzen zuela, baina sarritan, iritzia emateko orduan, "informazioa edo beste zer edo zer" falta izaten dela gaineratu zuen.
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