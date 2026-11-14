EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA
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Jokalariek eta zaleek ‘Txoria txori' abestu dute elkarrekin batera

Iragarkia
Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
Euskal Selekzioko jokalariak zaleekin. Argazkia: Euskal Selekzioa
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Azken eguneratzea

Euskal Selekzioak 1-0 irabazi dio Venezuelari San Mamesen jokatutako lagunartekoan. Partida amaitzean, jokalariek eta San Mamesera gerturatu diren 40.041 zaleek bat egin dute eta Mikel Laboaren abestia abestu dute.

Futbola Euskal Selekzioa

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