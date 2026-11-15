Reala vs Athletic (1-4)
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Azkona: “Gure aukerak aurkitu eta aprobetxatu ditugu"

Iragarkia
Ane Azkona
18:00 - 20:00
Ane Azkona, Athleticeko jokalaria. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko jokalariak Anoetan jokatu den F Moeve Ligako 11. jardunaldiko euskal derbian Realaren aurka lortutako garaipenaz (1-4) hitz egin du. Dinamika onean daudela esan du, eta horrela jarraitu nahi dutela.

Futbola Athletic Club Ane Azkona Moeve F Liga Euskal Derbia

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