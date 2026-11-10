Euskal Selekzioa
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Iker Goñi: “Pilota Federazioak egin duen bidea ispilu dugu”

Iragarkia
Iker Goñi (Euskadiko futbol Federazioa)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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Euskadiko Futbol Federakundeko presidenteak, EITBk egindako elkarrizketa batean, azaldu du zergatik erabaki duen berak zuzentzen duen erakundeak suspertzea Euskal Selekzioaren nazioarteko ofizialtasuna lortzeko prozesua.

Euskal Selekzioa Emakume kirolariak Futbola

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