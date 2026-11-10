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Iker Goñi: “Pilota Federazioak egin duen bidea ispilu dugu”
Euskadiko Futbol Federakundeko presidenteak, EITBk egindako elkarrizketa batean, azaldu du zergatik erabaki duen berak zuzentzen duen erakundeak suspertzea Euskal Selekzioaren nazioarteko ofizialtasuna lortzeko prozesua.
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