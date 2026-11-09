SD EIBAR
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Amaia Gorostiza: “Etapa bat itxi eta beste bat zabaltzeko unea iritsi da”

Iragarkia
18:00 - 20:00

Amaia Gorostiza, kargua utziko duela jakitera eman duen prentsaurrekoan. Argazkia: SD Eibar.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Amaia Gorostizak SD Eibarren presidente izateari utziko dio, kargu horretan hamar urte eman ondoren. Ibilbide luze horri amaiera emateko ordua iritsi dela azaldu du Gorostizak, eta, 2027ra arte, Jon Ander Ulaziak hartuko du haren lekukoa.

Futbola SD Eibar Amaia Gorostiza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X