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Amaia Gorostiza: “Etapa bat itxi eta beste bat zabaltzeko unea iritsi da”
Amaia Gorostizak SD Eibarren presidente izateari utziko dio, kargu horretan hamar urte eman ondoren. Ibilbide luze horri amaiera emateko ordua iritsi dela azaldu du Gorostizak, eta, 2027ra arte, Jon Ander Ulaziak hartuko du haren lekukoa.
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