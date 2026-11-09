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Iker Goñi, ofizialtasunari buruz: “Gero eta zailagoa da UEFAren eta FIFAren estatutuetan zirrikituak topatzea"
"Aste honetan bi partida jokatuko dira, bat Venezuelaren aurkakoa, eta bestea ofizialtasunarena", azpimarratu du Iker Goñi Euskadiko Futbol Federakundeko presidenteak. Bestalde, Goñik Venezuelaren maila goraipatu du: "selekzio oso indartsua da". "Aurkari borobila da", erantsi duenez.
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