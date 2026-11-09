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Iker Goñi, ofizialtasunari buruz: “Gero eta zailagoa da UEFAren eta FIFAren estatutuetan zirrikituak topatzea"

Iragarkia
Iker-Goñi-Euskadiko-Futbol-Federakundeko-presidentea
18:00 - 20:00
Iker Goñi Euskadiko Futbol Federakundeko presidentea. Irudia: EITB
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"Aste honetan bi partida jokatuko dira, bat Venezuelaren aurkakoa, eta bestea ofizialtasunarena", azpimarratu du Iker Goñi Euskadiko Futbol Federakundeko presidenteak. Bestalde, Goñik Venezuelaren maila goraipatu du: "selekzio oso indartsua da". "Aurkari borobila da", erantsi duenez.

Futbola Euskal Selekzioa San Mames

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