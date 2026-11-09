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Gorka Alvarez, Fenerbahçeri buruz: “Horrelako futbol-zelai batean jokatzea oso motibagarria da"
Gorka Alvarez Realaren entrenatzaileak hurrengo aurkaria, Fenerbahçe talde turkiarra, izan du hizpide. Talde txuri-urdinak asteazkenean jokatuko du Europa Kopako final-zortzirenetako itzulerako partida Turkian, joaneko neurketan 2-0 irabazi ostean.
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