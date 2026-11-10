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Iker Goñi: “Interpretábamos que era positivo emprender el mismo camino que había emprendido la Federación de Pelota”

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Iker Goñi (Euskadiko futbol Federazioa)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iker Goñi: “Pilota Federazioak egin duen bidea ispilu dugu”
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Última actualización

El presidente de la Federación Vasca de Fútbol ha explicado, en una entrevista con EITB, la decisión de la entidad que preside de reactivar el proceso para lograr la oficialidad de la Euskal Selekzioa.

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