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Iker Goñi: “Interpretábamos que era positivo emprender el mismo camino que había emprendido la Federación de Pelota”
Euskaraz irakurri: Iker Goñi: “Pilota Federazioak egin duen bidea ispilu dugu”
El presidente de la Federación Vasca de Fútbol ha explicado, en una entrevista con EITB, la decisión de la entidad que preside de reactivar el proceso para lograr la oficialidad de la Euskal Selekzioa.
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