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UEFAk minutu bateko isilunea agindu du partida guztietan, Jesus de Miguelen omenez
Beraz, minutu bateko isilunea egingo dute asteartean eta asteazkenean Txapeldunen Ligan; ostegunean, ostera, Europa Ligan eta Konferentzia Ligan.
UEFAk minutu bateko isilunea egitea erabaki du aste honetan jokatzekoak diren partidetan, Tenerife taldeko Jesus de Miguel aurrelariaren heriotzagatik.
Jokalariak ez du lortu astelehenean Hypermotion Ligako FC Andorraren aurkako partidan hartutako kolpe larritik osatzea, eta astearte goizean hil egin da.
Beraz, minutu bateko isilunea egingo dute Jesus de Miguelen oroimenez astearte eta asteazkeneko Txapeldunen Ligako partidetan, baita osteguneko Europa Ligako eta Konferentzia Ligako neurketetan ere.
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