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UEFAk minutu bateko isilunea agindu du partida guztietan, Jesus de Miguelen omenez

Beraz, minutu bateko isilunea egingo dute asteartean eta asteazkenean Txapeldunen Ligan; ostegunean, ostera, Europa Ligan eta Konferentzia Ligan.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 29 November 2018, Frankfurt: FILE PHOTO - The UEFA logo is displayed on an advertising board during the UEFA Europa League Group H soccer match between Eintracht Frankfurt and Olympique Marseille at the Commerzbank-Arena. Photo: Silas Stein/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Silas Stein/Deutsche Presse-Agen / DPA 29/11/2018 ONLY FOR USE IN SPAIN

UEFAk asteartean eman du erabakiaren berri.

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UEFAk minutu bateko isilunea egitea erabaki du aste honetan jokatzekoak diren partidetan, Tenerife taldeko Jesus de Miguel aurrelariaren heriotzagatik. 

Jokalariak ez du lortu astelehenean Hypermotion Ligako FC Andorraren aurkako partidan hartutako kolpe larritik osatzea, eta astearte goizean hil egin da.

Beraz, minutu bateko isilunea egingo dute Jesus de Miguelen oroimenez astearte eta asteazkeneko Txapeldunen Ligako partidetan, baita osteguneko Europa Ligako eta Konferentzia Ligako neurketetan ere.

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