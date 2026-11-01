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Iñaki Williams, penaltiari buruz: “Nicok esan dit penalti argia zela"
Athleticeko jokalariak San Mamesen jokatutako Laliga EA Sportseko 11. jardunaldiko derbian Realaren aurka lortutako garaipenari buruz hitz egin du (2-1).
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