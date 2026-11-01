Athletic vs Reala (2-1)
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Iñaki Williams, penaltiari buruz: “Nicok esan dit penalti argia zela"

Iragarkia
Iñaki Williams
18:00 - 20:00
Iñaki Williams. Argazkia: EITB
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Azken eguneratzea

Athleticeko jokalariak San Mamesen jokatutako Laliga EA Sportseko 11. jardunaldiko derbian Realaren aurka lortutako garaipenari buruz hitz egin du (2-1).

Iñaki Williams Futbola Athletic Club EA Sports Liga Euskal Derbia

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