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La UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos en memoria de Jesús de Miguel
Por lo tanto, se guardará un minuto de silencio en los encuentros del martes y miércoles en la Liga de Campeones y, del jueves, en la Liga Europa y la Conference League.
La UEFA decretó este martes un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones esta semana por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.
El jugador no logró recuperarse del grave golpe sufrido el lunes durante el partido ante el FC Andorra de LaLiga Hypermotion y que le provocó una parada cardiorrespiratoria.
De este modo, durante estos días se guardará un minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel en los partidos del martes y miércoles en la Liga de Campeones, y del jueves en la Liga Europa y la Conference League, además de en otras competiciones como la Liga de Campeones Juvenil.
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