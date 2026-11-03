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La UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos en memoria de Jesús de Miguel

Por lo tanto, se guardará un minuto de silencio en los encuentros del martes y miércoles en la Liga de Campeones y, del jueves, en la Liga Europa y la Conference League.
(Foto de ARCHIVO) FILED - 29 November 2018, Frankfurt: FILE PHOTO - The UEFA logo is displayed on an advertising board during the UEFA Europa League Group H soccer match between Eintracht Frankfurt and Olympique Marseille at the Commerzbank-Arena. Photo: Silas Stein/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Silas Stein/Deutsche Presse-Agen / DPA 29/11/2018 ONLY FOR USE IN SPAIN
La UEFA ha dado a conocer la decisión este martes
Euskaraz irakurri: UEFAk minutu bateko isilunea agindu du partida guztietan Jesus de Miguelen omenez
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Última actualización

La UEFA decretó este martes un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones esta semana por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel

El jugador no logró recuperarse del grave golpe sufrido el lunes durante el partido ante el FC Andorra de LaLiga Hypermotion y que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

De este modo, durante estos días se guardará un minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel en los partidos del martes y miércoles en la Liga de Campeones, y del jueves en la Liga Europa y la Conference League, además de en otras competiciones como la Liga de Campeones Juvenil.

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