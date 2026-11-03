Tenerife-Andorra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jesus de Miguel Teneriferen aurrelaria hil da, Andorraren aurkako partidan hartutako kolpearen ondorioz

De Miguel ospitaleratuta zegoen atzotik, Andorraren aurkako partidan kolpe handia hartu baitzuen.
Jugadores del CD Tenerife y del FC Andorra rodean al jugador tinerfeño Jesús de Miguel REMITIDA / HANDOUT por FC ANDORRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/11/2026

Jokalariak, Jesus de Miguelen inguruan, atzoko norgehiagokaren ondoren. EFE.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jesus de Miguel 30 urteko CD Teneriferen aurrelaria hil egin da, asteartean, Candelariako Ospitale Unibertsitarioan, Andorraren kontrako partidan hartutako kolpe gogorraren ondorioz. Hori jakinarazi du klubak X sarean duen kontuan argitaratutako ohar batean.

Futbola Hypermotion Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X