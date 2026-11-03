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Jesus de Miguel Teneriferen aurrelaria hil da, Andorraren aurkako partidan hartutako kolpearen ondorioz
De Miguel ospitaleratuta zegoen atzotik, Andorraren aurkako partidan kolpe handia hartu baitzuen.
Jesus de Miguel 30 urteko CD Teneriferen aurrelaria hil egin da, asteartean, Candelariako Ospitale Unibertsitarioan, Andorraren kontrako partidan hartutako kolpe gogorraren ondorioz. Hori jakinarazi du klubak X sarean duen kontuan argitaratutako ohar batean.
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