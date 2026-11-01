Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Iribarrek eta Kortabarriak 1976ko ikurrinaren irudi ikonikoa ekarri dute gogora San Mamesen
Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak, Athleticeko eta Realeko legendak, hurrenez hurren, 1976an biek San Mamesen protagonizatu zuten irudi ikonikoa ekarri dute gogora, orduan debekatuta zegoen ikurrina eraman baitzuten Atotxako zelaian jokatutako euskal derbi batean.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Oyarzabal, penaltiari buruz: “Epaileak oso azkar baieztatu digu penaltia zela"
ZUZENEAN
Duela min.
Iñaki Williams, penaltiari buruz: “Nicok esan dit penalti argia zela"
ZUZENEAN
Duela min.
Athleticek indarra hartu du San Mamesen Realaren aurkako derbia irabazteko (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Jagoba Arrasate, Deporren aurkako partidaren atarian: “Aurkariak mehatxua sentitzea behar dugu”
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek eta Realak puntuak banatu dituzte Mendizorrotzan (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Tenaglia: “Oso irudi txarra eman dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Alavesek Halloweengo amesgaiztoa izan du Camp Noun (6-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Eibarrek puntu bat eskuratu du Almeriaren aurka Pejiñoren gol ikusgarri batekin (1-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Sansek bolada txarra eten du, etxean lehen garaipena lortuta Gironaren aurka (1-0)
Gehiago ikusi