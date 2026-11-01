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Iribarrek eta Kortabarriak 1976ko ikurrinaren irudi ikonikoa ekarri dute gogora San Mamesen

Iragarkia
BILBAO, 01/11/2026.- El Athletic y la Real recrean conjuntamente la imagen del 5 de diciembre de 1976, con Jose Angel Iribar (i) e Inaxio Kortabarria (d) portando una ikurriña como hicieron hace 50 años, antes de comenzar el partido de Liga en Primera División que Athletic Club y Real Sociedad disputan este domingo en el estadio de San Mamés. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Iribar eta Kortabarria, ikurrinarekin, Athleticeko eta Realeko jokalariekin batera. Argazkia: EFE
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Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak, Athleticeko eta Realeko legendak, hurrenez hurren, 1976an biek San Mamesen protagonizatu zuten irudi ikonikoa ekarri dute gogora, orduan debekatuta zegoen ikurrina eraman baitzuten Atotxako zelaian jokatutako euskal derbi batean.

Futbola Real Sociedad Athletic Club Euskal Derbia San Mames

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