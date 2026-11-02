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Jagoba Arrasate: “Porrot oso mingarria izan da; burua altxatu behar dugu, akatsak zuzendu”
Osasunak 2-1 galdu du Deportivoren aurka. Jagoba Arrasatek "oso mingarritzat" jo du porrota, are gehiago irabazten hasi direla kontutan hartuta. Partida hasiera txarra egin dutela azpimarratu du, “bi opari” egin dituztela argudiatuta.
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