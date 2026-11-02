DEPORTIVO-OSASUNA (2-1)
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Jagoba Arrasate: “Porrot oso mingarria izan da; burua altxatu behar dugu, akatsak zuzendu”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak 2-1 galdu du Deportivoren aurka. Jagoba Arrasatek "oso mingarritzat" jo du porrota, are gehiago irabazten hasi direla kontutan hartuta. Partida hasiera txarra egin dutela azpimarratu du, “bi opari” egin dituztela argudiatuta.

Futbola Jagoba Arrasate Osasuna EA Sports Liga

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