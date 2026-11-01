DEPOR VS OSASUNA
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Jagoba Arrasate, Deporren aurkako partidaren atarian: “Aurkariak mehatxua sentitzea behar dugu”

Iragarkia
ARRASATE ANTE EL DEPOR
18:00 - 20:00

Jagoba Arrasate, partidaren aurretik eskainitako prentsaurrekoan. Argazkia: EITB

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Osasunak bihar jokatuko du Deportivoren aurka, Riazorren, bigarren astez jarraian etxetik kanpo. Jagoba Arrasatek 23 jokalari deitu ditu partida honetarako, baina Aimar Oroz, Jorge Herrando eta Romain Del Castillo oraindik ez daude jokatzeko moduan. Sevillan porrota jaso ostean eta Kopan Calatayud aise garaitu ondoren, gorritxoen entrenatzaileak nortasun propioa duen taldea ikusi nahi du Coruñan, aurkariari mehatxu egiteko gai izango dena, Sadartik kanpo ere bere jokoa erakusteko.

Futbola Jagoba Arrasate Osasuna EA Sports Liga

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