Deportivok markagailua irauli du Osasunaren aurka, eta gorritxoek ezinean jarraitzen dute etxetik kanpo (2-1)
Ante Budimirrek, 33. minutuan, aurretik jarri du Nafarroako taldea, baina, bigarren zatian, Deportivok bi gol egin ditu, 64. eta 87. minutuetan, eta Jagoba Arrasateren taldeak ezin izan du punturik batu Riazorren.
Osasunak galdu egin du, 2-1, Deportivoren aurka, ABANCA-Riazor futbol zelaian, Coruñan, 2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligako hamaikagarren jardunaldian, astelehen gauean. Ante Budimirrek, 33. minutuan, Osasunaren gola sartu du, baina, bigarren zatian, 64. eta 87. minutuetan, Deportivok, Mario Sorianoren eta Nsongoren bidez, bi gol egin ditu, eta markagailua irauli eta garaipena eskuratu du. Hala, Osasuna, hamaika puntu dituela, hamabosgarren postuan dabil sailkapenean, eta bost partida jarraian daramatza Sadarretik kanpo punturik lortu ezinik.
Osasunak ez dio ondo ekin partidari Riazorren, eta, hala, Sergio Herreraren lana ezin hobea izan da hasiera horretan. Herrera berriro ere jarri du Jagoba Arrasatek hasierako hamaikakoan, eta atezainak, bigarren eta zazpigarren minutuetan, Yeremayren gola saihestu du, bi gol-aukera oso argiri erantzun bikaina emanda. Minutuek aurrera egin ahala, Osasunari, apurka-apurka, sendoago ikusi zaio berdegunean, eta Raul Morok eta Budimirrek egin dituzte Nafarroako taldearen aurreneko erremateak. 33. minutuan, 0-1ekoa izan da: Leo Roman Deportivoko atezainak, nahi gabe, Dubasini eman dio baloia, horrek Moi Gomezi utzi dio, erdilariaren asistentzia Ante Budimirrek jaso du, eta kroaziarrak ez du barkatu. Budimir, beste behin, oso trebe aritu da ate aurrean.
Bigarren zatian, Iker Muñozek gertu izan du Osasunaren bigarren gola, baina jokalari gorritxoaren jaurtiketa, 54. minutuan, kanpora joan da. Ematen zuen Jagoba Arrasateren gizonek ondo kontrolpean zutela partida, Deportivo arrisku gutxi ari baitzen sortzen, baina, 64. minutuan, areaz kanpoko falta batean, Mario Sorianok berdinketa jarri du, behetik egindako jaurtiketa on baten bidez.
Beste falta batean, bigarren zatiko 23. minutuan, Luismi Cruzek Sergio Herreraren ezker zutoinera jaurti du. Deportivok gora egin du banakoa lortuta, baina Osasunak behar bezala erantzun dio Galiziako taldearen erasoari. Ezin izan du, baina, Traoreri baloia kendu, 87. minutuan; hori eskuinaldetik sartu da, erdiratu du, eta Aubameyangek buruz errematatu du, Herrerak aldendu, eta Nsongok sareetara bidali du baloia, 2-1ekoa eginda.
Osambelak aukera ona izan du 2-2ko gola sartzeko, baina burukada langara joan da, eta norgehiagoka 2-1 amaitu da. Osasunak, hala, ezin izan du Riazorren punturik eskuratu.