Errege eta Erregina Kopak

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Bertan behera, Errege eta Erregina Kopetako gaurko partidak, Jesus de Miguel jokalariaren heriotzagatik

Pamplona-Eibar eta Anaitasuna-Alaves norgehiagokak zeuden aurreikusita gaurko, 19:00etatik aurrera.

Errege Kopa: zozketa

Astearte honetako partidak atzeratu egingo dituzte.

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Azken eguneratzea

Espainiako Futbol Federazioak bertan behera utzi ditu gaur, azaroak 3, jokatzekoak ziren Mapfre Errege Kopako eta Iberdrola Erreginaren Kopako lehen eta hirugarren kanporaketetako partidak.

Errege Kopan, lehen kanporaketako Pamplona-Eibar eta Anaitasuna-Alaves neurketak ziren jokatzekoak; Erregina Kopan, berriz, hirugarren kanporaketako Celta-Espanyol.

Federazioak hurrengo egunetan emango du plangintzaren eta atzeratutako partiden behin betiko ordutegien berri.

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