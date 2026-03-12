Paris Niza: bosgarren etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Vingegaardek kolpea eman du bigarren etapa jarraian irabazi ondoren

Daniarra nagusitasunez eta bakarrik helmugaratu da, 20 kilometroren faltan erasoa jo ostean, eta ia erabakita utzi du Frantziako lasterketaren sailkapen nagusia.

Jonas-Vingegaard-quinta-etapa-Paris-Niza-2026

Jonas Vingegaard danimarkarra (Team Visma | Lease a Bike). Irudia: EITB

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) danimarkarrak irabazi du ostegun honetan Paris-Niza 2026 lasterketako bosgarren etapa, 206,3 kilometrokoa, Cormoranche-sur-Saône eta Colombier-le-Vieux artean, 20 kilometroren faltan erasoa jota.

Danish Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease a Bike pictured in action during the fifth stage of 84th edition of the Paris-Nice cycling race, a race from Cormoranche-sur-Saone to Colombier-le-Vieux (205,4km), on Thursday 12 March 2026. Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS 12/3/2026
18:00 - 20:00
Vingegaarden erasoa, helmugatik 20 kilometrora

Euria eta tenperatura baxuak direla eta, hainbat egunetan baldintza klimatologiko gogorrak izan eta gero, eguzkia berriro irten da Frantziako lasterketan. Eta hor erakutsi du danimarkarrak, 2022ko eta 2023ko Frantziako Tourraren irabazleak, Paris-Nizako lidergoa sendotzeko dituen dohain ikaragarriak.

Movistar Teamek hiru txirrindulari sartu ditu ihesaldian, Ivan Romeo, Jefferson Cepeda eta Lorenzo Milesi, etapa irabazteko asmoz, baina Team Visma | Lease a Bike taldeak bestelako helburua zuen, eta ihesaldiko txirrindulariak harrapatu ditu, nahiz eta Espainiako txapelduna berriro alde egiten saiatu.

Baina 21 kilometroren faltan, iheslariak tropelera itzuli dira, eta minutu batzuk geroago lasterketako liderrak eraso egin du, bakarrik helmugaratzeko; bigarren izan da Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), bi minutu baino gehiagora, eta hirugarren, Harold Tejada (XDS Astana Team)Ion Izaguirre (Cofidis) gipuzkoarra bosgarren sailkatu da gaur.

Results powered by FirstCycling.com

Ostiral honetan, seigarren etapa jokatuko da Barbentane eta Apt artean, 179,3 kilometroko ibilbidea izango du tropelak, eta hirugarren mailako bi mendate eta bigarren mailako beste bi igo beharko dituzte txirrindulariek. Horietako bat helmugarako 4,5 kilometro falta direnean igoko dute.

Vingegaardek erasoa jo du helmugatik 20 kilometrora eta bakarrik sartu da Paris-Nizako bosgarren etapan
Jonas Vingegaardek irabazi du Uchonen eta lider jarri da Paris Nizako laugarren etapan, Juan Ayusoren eroriko eta utzikeriarekin
Ineosek irabazi du hirugarren etapako taldekako erlojupekoa, baina Ldl Trek taldeko Juan Ayuso lider jarri da
Max Kanter alemaniarrak irabazi du esprinta Montargisen, Paris Nizako bigarren etapan, eta Lampertik lidergoari eutsi dio
Luke Lampertik irabazi du Paris Niza 2026ko lehen etapa
UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza Jonas Vingegaard Paris-Niza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X