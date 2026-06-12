Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra

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Van Gils eta Tobian Halland Johannessen arteko esprinta, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko seigarren etapan

Van Gils garaile
18:00 - 20:00

Van Gils gailendu da Crest Volanden. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

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Van Gils esprintean gailendu zaio Tobian Halland Johannessen (X bat) norvegiarrari, 4h.06.34ko denborarekin, batez beste 44,4 km/h-ko abiaduran.

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