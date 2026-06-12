Auvernia-Errotanoa-Alpeetako TOURRA

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Van Gils nagusitu da seigarren etapako esprintean eta Truckwell da lider berria

Johannessenek erasoa jo du azken esprintean, baina Van Gilsek indartsuago eman die pedalei helmugan aurrea hartzeko.

Maxim Van Gils
Van Gils garaipena ospatzen. Argazkia: EITB
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Maxim Van Gils (Red Bull-BORA) txirrindulari belgikarrak irabazi du Saint-Vulbas eta Crest-Voland artean jokatu den Auvernia-Rotdano-Alpeetako Tourreko seigarren etapa, 182,3 kilometrokoa, Tobias Halland Johannessen (Uno-X) norvegiarrarekin azken esprint estua lehiatu ondoren. Bestalde, bere taldekidea den Luke Truckwell australiarra jarri da lasterketaren lidertzan.

Van Gils garaile
18:00 - 20:00

Eraso asko izan dira hasieratik, tropel erdiko ihesaldi batean amaitu direnak, 60 txirrindulari aurretik joan direlarik. Sailkapen nagusian, Tuckwell australiarra izan da onena, liderrarengandik 1.03 minutura. Datu horrek ez du bigarren tropela urduritu, Ayuso, Seixas eta Del Toro bertan zeudelarik.

Amaierarako emozioa aurreikusten zen, lehen mailako bi mendate kateatuta. Lehenengoan, D 'Hery-sur-Ugine kotan, ihesaldia erdira jaitsi da: 25 gizon. Torresek, Cristian Rodriguezek, Castrillok, Garcia Piernak eta Parrak eutsi diote. Eta izen nabarmenen artean Quinn Simmons, Armirail, Guillaume Martin eta Tobias Johannessen, besteak beste.

Crest Volanderako igoerak festa alaitu du. Pablo Torres, Van Gils eta Johannessen aurretik joan dira, eta geroago Tuckwell batu zaie. Atzetik, Seixas atera da helmugatik 3,5era. Del Torok eutsi dio erritmo zorrotza ezartzeko, baina ez Juan Ayusok.

Van Gils handinahi ibili da, Johannessen bezala. Helmuga bistan zela, eskandinaviarrak eraso egin du, baina belgikarraren erantzuna erabakigarria izan da, aurkaria eserita utziz.

Bitartean, Seixas ohartu da Del Torok ez duela amore eman. Elkarrekin iritsi dira eta Ayuso eta Jorgenson urrundu dituzte, eta sailkapen nagusian hurbildu egin dira.

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