Tras varias jornadas de duras condiciones climatológicas fruto de la lluvia y las bajas temperaturas, el sol ha vuelto a salir en la carrera francesa. Y ahí ha mostrado el danés, bicampeón del Tour de Francia en 2022 y 2023, su gran potencial con el que inicia esta nueva temporada para afianzar aún más su liderato de la París-Niza.

En una jornada marcada por la fuga en el que el Movistar Team ha colado a tres ciclistas, Iván Romeo, Jefferson Cepeda y Lorenzo Milesi, con el objetivo de hacerse con la etapa, pero el Team Visma|Lease a Bike tenía otra idea y ha tirado para dar caza a los escapados donde el campeón de España trató de marcharse.

Pero a falta de 21 kilómetros, los escapados volvían a la disciplina del pelotón en el que minutos después ha atacado el líder para llegar a meta en solitario; segundo ha sido Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a más de dos minutos, y tercero, Harold Tejada (XDS Astana Team). El guipuzcoano Ion Izaguirre (Cofidis) ha cerrado el 'top 5'.