Vingegaard es más líder tras dar un golpe con su segunda victoria consecutiva de etapa
El danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) ha vencido este jueves la quinta etapa de la París-Niza 2026, de 206,3 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, al imponerse con autoridad en solitario tras un duro ataque a falta de 20 kilómetros, que deja prácticamente sentenciada la general de la prueba francesa.
Tras varias jornadas de duras condiciones climatológicas fruto de la lluvia y las bajas temperaturas, el sol ha vuelto a salir en la carrera francesa. Y ahí ha mostrado el danés, bicampeón del Tour de Francia en 2022 y 2023, su gran potencial con el que inicia esta nueva temporada para afianzar aún más su liderato de la París-Niza.
En una jornada marcada por la fuga en el que el Movistar Team ha colado a tres ciclistas, Iván Romeo, Jefferson Cepeda y Lorenzo Milesi, con el objetivo de hacerse con la etapa, pero el Team Visma|Lease a Bike tenía otra idea y ha tirado para dar caza a los escapados donde el campeón de España trató de marcharse.
Pero a falta de 21 kilómetros, los escapados volvían a la disciplina del pelotón en el que minutos después ha atacado el líder para llegar a meta en solitario; segundo ha sido Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a más de dos minutos, y tercero, Harold Tejada (XDS Astana Team). El guipuzcoano Ion Izaguirre (Cofidis) ha cerrado el 'top 5'.
Este viernes, el pelotón afrontará la sexta etapa entre Barbentane y Apt, de 179,3 kilómetros, con un perfil 'rompepiernas' en el que se subirán dos puertos de tercera categoría y otros dos de segunda, uno de ellos se coronará a falta de 4,5 kilómetros de meta por lo que se erige previsiblemente como determinante para el desenlace.
Van der Poel firma el doblete y Pellizzari arrebata el liderato a Del Toro
El neerlandés ha reinado este jueves en la Tirreno-Adriatico por segunda vez en lo que va de competición, tras un esprint tremendo que le ha permitido alzar lo brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari.
Vingegaard asesta un doble golpe en Uchon, en una jornada con caída y abandono de Ayuso
El danés es el nuevo líder tras imponerse en solitario en la cuarta etapa, primera cita con la montaña y final en alto. Vingegaard ha lanzado un ataque fulminante a 1000 metros de meta dejando atrás a Daniel Felipe Martínez y Tim Van Dijke.
Ataque y llegada que ha dado la victoria a Jonas Vingegaard en la cuarta etapa
A falta de un kilómetro, Jonas Vingegaard (VISMA) ha atacado y logrado una victoria con la que ha dejado la carrera bien encarrilada. Con 42 segundos de diferencia ha entrado Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), seguido de Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).
Andresen vuela en el esprint, en una Tirreno-Adriático que domina Del Toro
El joven danés, de 23 años, se ha erigido dominador en Magliano de'Marsi, por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan o el belga Jasper Philipsen. De hecho, el propio Milan se ha quedado lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque.
Jonas Vingegaard sale con dos culottes en la cuarta etapa de la París-Niza
Jonas Vingegaard ha salido con dos culottes a la cuarta etapa de la carrera. El danés vestía una xira, un maillot largo, una segunda xira, un segundo maillot y dos culottes.
Juan Ayuso abandona la París-Niza por una caída, cuando era líder de la carrera
El ciclista del Lidl-Trek se ha ido al suelo a 47 kilómetros del final de la cuarta etapa, este miércoles, y se ha visto obligado a dejar la prueba, en la que era dueño del maillot amarillo.
Así han llegado a meta los tres primeros equipos de la contrarreloj por equipos de la París-Niza
El INEOS Grenadiers ha ganado la contrarreloj por equipos de la París-Niza. En esta tercera etapa, el Lidl-Trek ha quedado segundo y Decathlon tercero. En la general triunfa Juan Ayuso.
Ineos vuela en la contrarreloj por equipos, pero Juan Ayuso del Lidl Trek se pone líder
El botín se ha repartido tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el valenciano ha tomado el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como Jonas Vingegaard, quien se ha dejado 13 segundos.