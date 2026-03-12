París Niza: quinta etapa
Vingegaard es más líder tras dar un golpe con su segunda victoria consecutiva de etapa

El danés ha vuelto a vencer al imponerse con autoridad y en solitario tras un duro ataque a falta de 20 kilómetros, que deja prácticamente sentenciada la general de la prueba francesa.
El danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike). Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Paris Niza bosgarren etapa: Vingegaardek kolpea eman du bigarren etapa jarraian irabazita
AGENCIAS | EITB

El danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) ha vencido este jueves la quinta etapa de la París-Niza 2026, de 206,3 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, al imponerse con autoridad en solitario tras un duro ataque a falta de 20 kilómetros, que deja prácticamente sentenciada la general de la prueba francesa.

Danish Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease a Bike pictured in action during the fifth stage of 84th edition of the Paris-Nice cycling race, a race from Cormoranche-sur-Saone to Colombier-le-Vieux (205,4km), on Thursday 12 March 2026. Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS 12/3/2026
Ataque de Vingegaard a 20 kilómetros de meta

Tras varias jornadas de duras condiciones climatológicas fruto de la lluvia y las bajas temperaturas, el sol ha vuelto a salir en la carrera francesa. Y ahí ha mostrado el danés, bicampeón del Tour de Francia en 2022 y 2023, su gran potencial con el que inicia esta nueva temporada para afianzar aún más su liderato de la París-Niza.

En una jornada marcada por la fuga en el que el Movistar Team ha colado a tres ciclistas, Iván Romeo, Jefferson Cepeda y Lorenzo Milesi, con el objetivo de hacerse con la etapa, pero el Team Visma|Lease a Bike tenía otra idea y ha tirado para dar caza a los escapados donde el campeón de España trató de marcharse.

Pero a falta de 21 kilómetros, los escapados volvían a la disciplina del pelotón en el que minutos después ha atacado el líder para llegar a meta en solitario; segundo ha sido Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a más de dos minutos, y tercero, Harold Tejada (XDS Astana Team). El guipuzcoano Ion Izaguirre (Cofidis) ha cerrado el 'top 5'.

Este viernes, el pelotón afrontará la sexta etapa entre Barbentane y Apt, de 179,3 kilómetros, con un perfil 'rompepiernas' en el que se subirán dos puertos de tercera categoría y otros dos de segunda, uno de ellos se coronará a falta de 4,5 kilómetros de meta por lo que se erige previsiblemente como determinante para el desenlace.

