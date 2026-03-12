PARIS-NIZA
Helmugatik 20 kilometrotara eraso egin eta bakarrik amaitu du Vingegaardek Paris-Nizako bosgarren etapa

Danish Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease a Bike pictured in action during the fifth stage of 84th edition of the Paris-Nice cycling race, a race from Cormoranche-sur-Saone to Colombier-le-Vieux (205,4km), on Thursday 12 March 2026. Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS 12/3/2026
Jonas Vigegaard Paris-Nizako bosgarren etapan. Irudia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Dagoeneko garaile bazen ere, Jonas Vingegaardek (VISMA) helmugatik 20,8 metrora egin du erasoaldia. Bakarrik helmugaratu da 4:29:01eko denbora eginda. Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) iritsi da bigarren eta Harold Tejada (Astana) hirugarren.

