PARÍS-NIZA

Ataque y llegada que ha dado la victoria a Jonas Vingegaard en la cuarta etapa

18:00 - 20:00

Jonas Vigegaard llegando a meta en la cuarta etapa de la París-Niza.

Euskaraz irakurri: Jonas Vingegaardi laugarren etaparen garaipena eman dion erasoaldia eta helmugaratzea
author image

EITB

Última actualización

A falta de un kilómetro, Jonas Vingegaard (VISMA) ha atacado y logrado una victoria con la que ha dejado la carrera bien encarrilada. Con 42 segundos de diferencia ha entrado Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), seguido de Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).

Juan Ayuso se ve obligado a abandonar la París-Niza, por una caída, cuando circulaba como líder de la carrera
Sale con dos culottes Jonas Vingegaard en la cuarta etapa de la París-Niza
París-Niza Ciclismo Jonas Vingegaard Otras competiciones de ciclismo

