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Protesonik 2028ra arte berritu du kontratua Alavesekin

Uruguaiko jokalariak lau denboraldi daramatza Gasteizen, eta 105 partida ofizial jokatu ditu.

Protesoni, jugador de Alavés

Protesoni, atxiboko irudia. Europa Press

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KIROLAK EITB

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Alavesek eta Carlos Benavidez Protesonik akordioa lortu dute futbolari uruguaitarrari 2028ko ekainera arte kontratua berritzeko, klubak asteazken honetan iragarri duenez.

Protesonik azken lau denboraldietan jantzi du Alavesen elastikoa. Liga eta Errege Koparen artean, 105 partida ofizial jokatu ditu. Guztira, sei gol sartu ditu. 

Futbola Alaves EA Sports Liga

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