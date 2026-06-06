Hasiera Txirrindularitza Lehiaketa gehiago Txirrindularitza Elkarbanatu Gorde Kendu nire zerrendatik Edukia gorde nahi duzu? Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko. Hasi saioa ZUZENEAN: Auvergne-Rhône-Alpes Tourreko 1. etapa Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 egun ordu minutu segundo Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea Jarraitu zuzenean Auvergne-Rhône-Alpes Tourreko lehen etapa.