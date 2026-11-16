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Euskadi Fundazioko taldeek Euskadiko Goi Mailako Kirolaren Zentroko baliabideak erabiliko dituzte, Faduran
Laboral Kutxa-Euskadi, Euskaltel-Euskadi eta BBK-Euskadi taldeetako hainbat txirrindulari bertan izan dira, astelehenean.
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