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Janire Gonzalez-Etxabarri, brontzea Peruko Munduko Surf Txapelketan
Bestalde, Hans Odriozola donostiarrak debuta egin du Munduko Txapelketa absolutuan, laugarren postua lortuz.
Janire Gonzalez-Etxabarri euskal surflariak brontzezko domina eskuratu du igande honetan Punta Rocasen (Peru) ospatutako ISA World Surfing Games txapelketan.
Zumaiako kirolariak dena irabaziz heldu da azken fasera eta hirugarren geratu da final handian (13.63), 2025ean irabazitako urrearen defentsan, bere palmaresa handituz.
Gonzalez-Etxabarrik zazpigarren kanporaketa gainditu du igande honetan bertan, in extremis, bere azken olatuan, finalera sailkatzeko. Bertan, Leihani Zoric australiarra (15.50) gailendu da, Johanne Defay frantziarraren aurretik (14.67).
Bestalde, Hans Odriozola donostiarrak debut bikaina egin du Munduko Txapelketa absolutuan, laugarren postua lortuz.
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