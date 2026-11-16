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Los equipos de la Fundación Euskadi utilizarán los recursos del Centro Vasco del deporte de Alto Nivel, en Fadura
Ciclistas del Laboral Kutxa-Euskadi, del Euskaltel-Euskadi y del BBK-Euskadi han visitado las instalaciones, este lunes.
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