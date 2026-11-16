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Los equipos de la Fundación Euskadi utilizarán los recursos del Centro Vasco del deporte de Alto Nivel, en Fadura

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Euskadi Fundazioa Faduran
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadi Fundazioko taldeek Euskadiko Goi Mailako Kirolaren Zentroko baliabideak erabiliko dituzte, Faduran
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Ciclistas del Laboral Kutxa-Euskadi, del Euskaltel-Euskadi y del BBK-Euskadi han visitado las instalaciones, este lunes.

Mujeres deportistas Fundación Euskadi Basque Team Ciclismo

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