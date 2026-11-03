2027ko Italiako Giroa Triesten hasiko da eta bi erlojupeko izango ditu
Gizonezkoen 110. edizioak 3.418 kilometroko ibilbidea izango du, eta Mortirolo eta Zoncolan mendia ditu erronka nagusitzat. Emakumezkoen Giroak ere bere ibilbidea aurkeztu du, maiatzaren 29tik ekainaren 6ra bitartean jokatuko dena.
2027ko Italiako Giroak bere ibilbidearen berri eman du. Gizonezkoen proba maiatzaren 8an hasiko da Triesten eta 30ean amaituko da Erroman, 21 etapa, 3.418,9 kilometro eta 50.250 metroko desnibela egin ondoren. Ibilbideak banakako bi erlojupeko, zazpi mendate altu eta Italiako txirrindularitzako mendate gogorrenetako igoerak biltzen ditu. Lasterketa Esloveniatik igaroko da bigarren etapan, Italiara itzuli aurretik.
Kronometroaren aurkako lehen borroka zazpigarren etapan izango da, maiatzaren 14an, Sulmona eta Campo di Giove artean, 19,6 kilometroko ibilbidearekin. Bigarrena hamabosgarren etapan izango da, hilaren 23an, Monza eta Milan arteko 37,3 kilometroko ibilbidean.
Mendiak hamalaugarren etapan hartuko du protagonismoa, Cantque eta Piani di Bobbio artean. Bigarren erlojupekoaren ondoren, tropelak Mortirolo eta Gaviari egin beharko dio aurre, bitan. Azken-aurreko etapan, Italiako mendate gogor eta ikonikoenetako bat sartuko da jokoan, Zoncolan mendiko igoera.
Erromak emango dio amaiera 2027ko Italiako Giroari, Foro Inperialaren inguruetan. Antolatzaileek amaiera "oso hunkigarria eta oso polita" izango dela adierazi dute.
Emakumezkoen edizioak 1.132 kilometroko ibilbidea eta 17.450 metroko desnibela izango ditu eta maiatzaren 29tik ekainaren 6ra bitartean jokatuko da.
Viareggion hasiko da eta Aostako Haranak jasoko du azken etapa, Bianco mendiaren igoerarekin. Ibilbideak bi mendate izango ditu: Passo della Presolana (laugarren etapa) eta Madesimo-Valle Spluga (seigarren etapa). Gainera, banakako erlojupeko bat igo beharko dute Valdignen.
Antolatzaileen hitzetan, ibilbide "adimentsua" da aurtengoa, "atleta guztiei beharrezko espazioa" emango dielako.