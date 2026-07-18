ZUZENEAN: Alpeetako etapa Frantziako Tourrean, Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
Frantziako Tourreko 14. etaparen zuzeneko emanaldia, Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 km). Jardunaldi gogorra Frantziako Alpeetan, lau mendate puntuagarrirekin, horien artean lehen mailako hiru: Grand Ballon, Ballon d'Alsace eta Col du Haag.
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Ion Izagirre: “Oso ihesaldi jendetsua izan da hasieratik”
Cofidis taldeko txirrindulariak gaurko etapan bizitako sentsazioak partekatu ditu, zeinetan Ballon d 'Alsace mendatea igo behar izan duten.
Schmid eta Tejadaren erasoa eta etapa erabaki duen esprinta
Mauro Schmid izan da azkarrena Frantziako Tourreko hamahirugarren etapan. Txirrindulari suitzarrak Harold Tejada gainditu du azken esprint estu batean.
Schmid Tejadari nagusitu zaio Belforteko ihesaldian
Schmidek eta Tejadak 16 kilometroren faltan jaurti dira ihesaldian, eta bien arteko lehia esprintean erabaki da. Bestalde, Tom Pidcock Tourreko podiumera igo da.
Gaviriak Tourra utzi behar izan du azken esprintean erori eta lepauztaia hautsi ostean
Caja Rural talde nafarreko txirrindulari kolonbiarra erori egin da helmugarako 200 metro falta zirenean, eta hainbat txirrindulari eraman ditu aurretik. Txirrindulariak besoa geldirik zuela zeharkatu du helmuga. Gaviria bere hirugarren Tourrean parte hartzen ari zen, baina ezin izan du bakar bat ere bukatu.
Tourreko txapeldunen lehen itzuli handiak aztergai, Xabier Usabiagaren eskutik
Paul Seixas, 19 urteko txirrindulari gaztea, eztabaidagai izan da azken hilabeteotan. Bere lehen itzuli handia izaten ari da aurtengo Tourra, baina bertan egon beharko al luke? Horren harira, txapeldunen bideak aztertu ditu Xabier Usabiagak.
Merlierren garaipena, esprintean, eta Gaviriaren helmugako erorikoa
Tim Merlierrek (Soudal) irabazi du 12. etapa, esprintean. Fernando Gaviriak (Caja Rural) eroriko garrantzitsua eduki du helmugan eta esprinta hautsi du horrek, berarekin hainbat txirrindulari eramateaz gain. Kooij (Decathlon) izan da bigarren eta Philipsen (Alpecin) hirugarren.
Merlierrek bere hirugarren garaipena lortu du Chalon-sur-Saoneko esprintean
Azken kilometroan erorikoa izan da, eta hainbat txirrindulari lurrera joan dira. Ostegun honetan ere tropelak hartu du eguneko ihesaldia, eta ez da helmugara iritsi, eta azken kilometroetako saiakerek ere ez dute saririk izan.
Pogacar: “Bidoi bat zegoen errepidean, eta 55 kilometro orduko abiaduran erortzeko zorian egon naiz"
"Tourra egunero gal dezakezu, eta gaurkoa horren adibide argia da", adierazi du esloveniarrak. Bestalde, Tourraren historiako etaparik azkarrenean "parte hartzea bikaina" izan dela esan du.
41 urte ondoren, irabazle frantziarrik ez Tourrean
Frantziarrentzat Tourra gauza handia den arren, badira 41 urte herrikide batek garaipen bat lortu zuenetik. 1985ean izan zen hori, Bernard Hinaulten eskutik. Orain, Paul Seixasengan dute itxaropena, baina lortuko al du garaipena?