Erretiratzeagatik
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pello Bilbaok omenaldi beroa jaso du Gernikan

Iragarkia
18:00 - 20:00
Pello Bilbao, omenaldian. Irudia: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gernikako txirrindulariak 16 urteko ibilbide profesionalari amaiera eman berri dio eta herrikideek merezitako omenaldia egin diote. 

Ion Izagirrek eta Pello Bilbaok omenaldia jaso dute Ormaiztegin
Txirrindularitza Pello Bilbao

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X