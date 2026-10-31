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Pello Bilbaok omenaldi beroa jaso du Gernikan
Gernikako txirrindulariak 16 urteko ibilbide profesionalari amaiera eman berri dio eta herrikideek merezitako omenaldia egin diote.
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