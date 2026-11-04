ZIKLOKROSA
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Bertako Igogailuak-Spiuk ziklokros taldeak denboraldiko taldea aurkeztu du

Iragarkia
18:00 - 20:00
Bertako Igogailuak-Spiuk taldearen aurkezpena.
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Azken eguneratzea

Bertako Igogailuak-Spiuk ziklokros taldeak bi aurpegi berri izango ditu aurtengo denboraldian: Ander Kintana eta Naiara Sáez de Jauregi. Mirari Gotxik bigarren denboraldia egingo du taldean.Ibai Sasigain, Arkaitz Susok eta Beñat Fernández de la Peñak, berriz, laugarrena.

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