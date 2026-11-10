Kosner Baskonia
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Perasovicek espero du “pibot on bat laster" ekartzea

Iragarkia
18:00 - 20:00
Velimir Perasovic Kosner Baskoniako entrenatzailea. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

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Velimir Perasovic Kosner Baskoniako entrenatzaileak, Partizanen aurkako Euroligako neurketaren bezperan, Gasteizko taldea indartzeko "pibot on" baten etorrera espero duela adierazi du. Kroaziarrak komunikabideen aurrean adierazi duenez, "zaila" izango da fitxaketa hori Euroligako partidarako iristea.

Saskibaloia Fitxaketak Saski Baskonia Velimir Perasović Euroliga

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