Endesa Liga
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Kosner Baskoniak garaipena lortu du Barris Norden azken txanpan (93-98)

Iragarkia
LLEIDA, 07/11/2026.- El escolta del Kosner Baskonia, Stefan Joksimovic, con el balón ante el base de iLERNA Lleida, Darius McGhee, durante el partido de la jornada 7 de la Liga Endesa que disputan hoy en el pabellón Barris Nord de Lleida. EFE/ Alex Lopez
18:00 - 20:00
Joksimovik partidan zehar. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak iLerna Lleida gainditu du (93-98) Barris Norden jokatutako partidan. Lehen minututik euskal taldeak bere legea ezarri du pistako bi aldeetan. Azken laurdenean, etxekoek 22 puntuko desabantaila neutralizatzea lortu dute, baina bisitariak hobeto aritu dira baloiak gehien erretzen zuenean.

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