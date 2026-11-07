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Kosner Baskoniak garaipena lortu du Barris Norden azken txanpan (93-98)
Kosner Baskoniak iLerna Lleida gainditu du (93-98) Barris Norden jokatutako partidan. Lehen minututik euskal taldeak bere legea ezarri du pistako bi aldeetan. Azken laurdenean, etxekoek 22 puntuko desabantaila neutralizatzea lortu dute, baina bisitariak hobeto aritu dira baloiak gehien erretzen zuenean.
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