Asvelek hiruko lerrotik garaitu du Kosner Baskonia (94-79)
Asvel Villeurbannek hiruko jaurtiketen bidez garaitu du Kosner Baskonia ostiral honetan, 94-79, Euroligako partidan, Baskoniaren defentsa txarraren ondorioz. Gasteizko taldeak ez du garaipenik lortu Velimir Perasovic aulkian denetik.
Hiruko jaurtiketek Baskoniaren saskiratze erritmoa jarraitzen lagundu diote talde frantziarrari, hainbat defentsa egokiren ondoren. Baina kanpoko jaurtiketan egindako akatsek Perasovicen taldearen saskiratze bolada geldiarazi dute.
Defentsako ahuleziak desoreka ugari sortu ditu eta talde frantziarra 26-16 joan da aurretik.
Toni Parkerren mutilek oso erraz saskiratzen zuten eta beste partiden gogortasuna aurkitu ez duen Baskoniaren despisteak aprobetxatu dituzte. Gasteiztarrek hobeto landu dituzte erasoak eta jaurtiketa libreak atera dituzte, 49-39 jartzeko atsedenaldian.
Gasteizko taldeak hobera egin du aldageletatik igaro ostean, punteria eta energia gehiago izan du, eta horrek hobeto defendatzea ahalbidetu dio, baina hutsek eta baloi galerek partidan bete-betean sartzea eragotzi diote.
Baskoniak sei puntutan estutu du markagailua, baina Patty Millsen bosgarren hirukoak euskal taldearen aukerak lurperatu ditu, 75-59.
Frantziarren aldeko 6-0eko partzialak partida hautsi du, 94-79.