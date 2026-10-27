Real Madrilek bere erritmoa ezarri du amore eman ez duen Baskoniaren aurka (86-104)
Kosner Baskoniak 86-104 galdu du Real Madrilen aurka Euroligako zortzigarren jardunaldian. Talde gasteiztarra, bajek baldintzatuta, partidan mantentzen saiatu da, baina zailtasunak izan ditu bisitarien erritmoa jarraitzeko.
Madrildarrak nagusi izan dira lehen minutuetan eta 46-56ko emaitzarekin iritsi dira atsedenaldira. Baskoniak erreakzionatu egin du partidaren zenbait unetan, AJ Lawson, Stefan Joksimovic eta Kenneth Farieden ekarpenekin, baina ez du aldea murriztea lortu.
Atsedenaren ondoren, markagailuan hurbiltzeko aukeren bila jarraitu du etxeko taldeak, baina Real Madrilek kontrolpean izan du hirugarren laurdena, 69-82ko emaitzarekin. Azken laurdenean, Baskoniak aldeak murriztu ditu berriro, baina erreakzioak ez du jarraipenik izan eta kanpokoek azkar berreskuratu dute partidaren kontrola.
Etxekoak azken unera arte saiatu dira, baina 86-104 galdu dute. Kobi Simmonsen itzulera eta Joksimovicen ekarpenak izan dira alde positiboetako batzuk, madrildarren nagusitasuna geldiarazi ezin izan duen Baskoniarentzat.