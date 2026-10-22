Kosner Baskonia ondo aritu da OAKAn, Panathinaikos aurkari, baina berriro galdu du Euroligan (85-79)
Azken laurdenean, Perasovicen taldea aurretik izan da markagailuan, eta bi taldeak 79na zeuden amaierarako oso gutxi falta zela; Panathinaikosek, hala ere, gehiago asmatu du jokaldi erabakigarrietan.
Kosner Baskoniak galdu egin du, 85-79, Panathinaikosen aurka, Atenasen, OAKAn, 2026-2027 denboraldiko Euroligako zazpigarren jardunaldian. Velimir Perasovicen gizonek, porrota gorabehera, partida ona jokatu dute Grezian, talde oso on baten aurka, baina txapelketan garaipen bakarra lortuta jarraitzen du; sei porrot dituela, Kosner Baskonia sailkapeneko azken postuan dabil.
Kosner Baskoniak lehen zati oso txukuna egin du OAKAn. Lehen hamar minutuak amaituta, Velimir Perasovicen taldea bederatzi puntuz ari zen gailentzen, 20-21, eta, atsedenaldian, euskal taldeak soilik hiru puntuko desabantaila zuen, 40-40koan. Gasteizko taldea sendo zebilen defentsan, ondo errebotean eta ederto erasoan, eta, hala, Kosker Baskoniak maila handiko lehen zatia burutu du.
Hirugarren laurdenean, Panathinaikosek aldea handitu du; hamar minutu falta zirela, Greziako taldea bederatzi puntuz ari zen gailentzen, 63-54. Baina Kosner Baskoniak, hala ere, ez du amore eman; eta hori, azken laurdenean, nabaritu egin da, Perasovicen gizonek asko estutu baitute markagailua. Arabako taldea aurretik ere jarri da, 69-70, eta partida 79na berdinduta izan da, une erabakigarrietan.
Azken jokaldietan, Panathinaikosek gehiago asmatu du, eta, hala, garaipena eskuratu du, 85-79. OAKAk Kosner Baskonia ona ikusi du, porrota gorabehera.