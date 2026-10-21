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Felix Fernandezek baieztatu du Galbiatik Bartzelonara joan nahi zuela, baita Sedekerskis taldetik at ere
Velimir Perasovic Baskoniako entrenatzaile berriaren prentsaurrekoan, Felix Fernandezek Pablo Galbiati taldetik kanpo geratzea eragin duen egoeraz hitz egin du, hau da, klubak bere zerbitzuak bertan behera utz zitzan eman dituen arrazoien inguruan. Bideoa gazteleraz
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