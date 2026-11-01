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Perasovicen Baskoniak lehen garaipena lortu du (106-83)
Velimir Perasovicen Kosner Baskoniak lehen garaipena lortu du igande honetan kroaziarra aulkira iritsi zenetik, Kids & Us Manresari 106-83 irabazita, Endesa Ligako seigarren jardunaldian.
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