Endesa Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Perasovicen Baskoniak lehen garaipena lortu du (106-83)

Iragarkia
VITORIA, 01/11/2026.- El alero del Baskonia A.J. Lawson (i) entra a canasta durante el partido de la Liga Endesa entre Baskonia y Baxi Manresa celebrado este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
Baskonia vs Manresa. Argazkia: EFE
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Velimir Perasovicen Kosner Baskoniak lehen garaipena lortu du igande honetan kroaziarra aulkira iritsi zenetik, Kids & Us Manresari 106-83 irabazita, Endesa Ligako seigarren jardunaldian.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X