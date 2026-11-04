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Marcio Santos lesionatuta, Baskoniaren arazoak areagotu dira
Pibot brasildarrak zuntz haustura du ezker bikian, Kurucs eta Sedekerskis jokalarien bajei gehituz.
Kosner Baskoniak beste jokalari garrantzitsu bat galdu du bere barneko jokoan. Marcio Santos pibotak ezker bikiko zuntz haustura izan zuen Fenerbahceren aurkako partidaren aurreko azken entrenamenduan. Euroligako hurrengo jardunaldiari begira, lesio horrek are gehiago zailtzen ditu Perasovicen planak.
Egoera horrekin, Kenneth Faried izango da Europako hurrengo konpromisorako prest egongo den barneko jokalari bakarra. Klubak baieztatu duenez, Santos "sendatze-lanetan ari da klubeko zerbitzu medikoekin, eta jokalariaren eboluzioak eta sentsazioek baldintzatuko dute taldearekin jarduerara itzultzeko epea".
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