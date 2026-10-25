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TJ Shortsen inspirazioak Kosner Baskoniaren erresistentzia eraitsi du (84-75)
Valentzia Basketek Kosner Baskoniari irabazi dio igande honetan Roig Arenan, inspiratuta egion den TJ Shorts talde gasteiztarra gainditzeko ezinbestekoa izan delarik garaipena lortzeko. Baskonia azken unera arte borrokatu da, kontuan izanik soilik zortzi jokalari zituela jokatzeko prest.
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