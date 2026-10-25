Endesa Liga
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TJ Shortsen inspirazioak Kosner Baskoniaren erresistentzia eraitsi du (84-75)

Iragarkia
VALENCIA, 25/10/2026.- El alero estadounidense del Valencia Basket Kameron Taylor (i) pelea una posesión ante el ala-pívot francés del Kosner Baskonia Clément Frisch durante un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado entre el Valencia Basket y el Kosner Baskonia en el Roig Arena de Valencia, este domingo. EFE/ Ana Escobar
18:00 - 20:00
Clement Frisch partiduan zehar. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Valentzia Basketek Kosner Baskoniari irabazi dio igande honetan Roig Arenan, inspiratuta egion den TJ Shorts talde gasteiztarra gainditzeko ezinbestekoa izan delarik garaipena lortzeko. Baskonia azken unera arte borrokatu da, kontuan izanik soilik zortzi jokalari zituela jokatzeko prest.

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